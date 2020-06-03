Лукашенко отправил в отставку все свое правительство

Белорусский президент Александр Лукашенко 3 июня распустил правительство в полном составе, сообщило государственное информагентство БЕЛТА. В тот же день в компании представителей своей администрации, руководства законодательного органа и главы Госсовета он обсуждал потенциальный состав нового кабинета министров.

"Ожидать, что тут революция произойдет при смене правительства, не следует", - приводятся слова белорусского лидера.

Лукашенко занимает свой пост с 1994 года, и в этом году, 9 августа, ему предстоят очередные выборы.

Любопытно, что в начале нынешнего года российский президент тоже отправил в отставку собственное правительство, совместив этот поступок с объявлением о необходимости переписать Конституцию.