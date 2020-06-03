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19:44

Горсуд отменил только одно правило ГИКа о выдаче видеозаписей с избирательных участков

фото ЗакС политика Горсуд отменил только одно правило ГИКа о выдаче видеозаписей с избирательных участков

Санкт-Петербургский городской суд 3 июня отменил положение городской избирательной комиссии о том, что приоритет в получении видеозаписей с избирательных участков находится у суда, а не у участников процесса, сообщил ЗАКС.Ру член ТИК №14 от "Яблока" Дмитрий Остряков. 

Он и член участковой избирательной комиссии №294 от "Яблока" Наталья Телишевская подали иски к Горизбиркому, требуя отменить ряд положений из регламента ГИК по выдаче видеозаписей с избирательных участков. Телишевская хотела получить видео, чтобы доказать в суде свою невиновность, а Остряков - для проверки работы УИК. Они подали иски отдельно друг от друга, но суд объединил дела в одно производство. В суде истцов представляли юристы "Команды 29" Максим Оленичев и Арина Начинова, рассказал Остряков.

Член ТИК №13 напомнил, что они считают неоправданными установленные ограничений ГИК по выдаче видеозаписей. В частности, положение о том, что желающий их получить должен был подать жалобу в избирком или иск в суд. 

На прошлых судебных заседаниях возникла неясность, кому принадлежат видеоматериалы. Для этого суд привлек к делу организацию АТС "Смольного", которая занималась записью видео. Потом компанию исключили из участников судебного разбирательства, сообщил Остряков. По его словам, представительница Горизбиркома Дарья Мишутина на заседании 3 июня заявила, что контракты на ведение видеозаписи заключали территориальные избиркомы. При этом, отметил Остряков, суд признал право ГИК устанавливать регламент по выдаче видеоматериалов. 

- Мишутина оговорилась, она сказала, что контракты заключала не Санкт-Петербургская комиссия для того, чтобы обойти законодательство, связанное с госзакупками. Потому что Горизбирком не может с единственным поставщиком заключать контракты, а ТИКи - могут, и Горизбирком просто не успел бы провести все закупки. Хотя, если бы они хотели, могли заранее организовать, - считает член ТИК №13.

Он добавил, что истцы намерены добиться снятия неоправданных ограничений, которые установил ГИК в своем регламенте. Они планируют подавать апелляцию на решение городского суда, уточнил Остряков.

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