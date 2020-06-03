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Поправки в Конституцию

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19:54

Ройзман: Только картинка массовой явки легитимизирует "конституционное" голосование

фото ЗакС политика Ройзман: Только картинка массовой явки легитимизирует "конституционное" голосование

Политик Евгений Ройзман, выступающий за бойкот голосования по поправкам в Конституцию и считающий его унизительной процедурой, попытался донести до общественности свои актуальные соображения на эту тему. По его сведениям, от глав регионов из Кремля стали требовать любой ценой обеспечить высокую явку для обеспечения "красивой картинки". Именно поэтому, в частности, Ройзман призывает сограждан оставаться дома и не участвовать в этом, как он его называет, "конституционном перевороте".

"Их задача - показать картинку. Ее не придумаешь, не нагонишь, не вбросишь, ее можно только создать. И когда по телевизору начинают гнать эту картинку, там же не вычленишь того, кто пришел сказать "нет", это общая картина явки. Это то, что легитимизирует любые нарисованные цифры и внутри страны, и для мирового сообщества. Если же люди не идут на участки, то картинки нет и говорить не о чем", - высказался он на собственном YouTube-канале.

По его глубокому убеждению, для фальсификации результатов уже сделано все возможное, а значит, нет смысла быть частью толпы и тем самым помогать организаторам.

Голосование по уже принятым де-юре поправкам пройдет 1 июля, причем продлится оно в течение целой недели. Голосовать можно будет "надомникам" без специального обоснования такой формы подачи голоса, а на самих участках россиянам не нужно будет предоставлять паспортных данных.

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