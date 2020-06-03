Градсовет отклонил проект торгового центра над станцией "Политехническая"

Градостроительный совет не одобрил проект пятиэтажного торгового центра, который планировали возвести над станцией метро "Политехническая" и который вызвал волну общественного недовольства и протеста. Заседание, протокол которого появился в открытом доступе. состоялось еще 19 мая. "Против" проекта проголосовало 12 человек, "за" - 11. При этом главный архитектор Петербурга Владимир Григорьев считает, что здание станции "не держит площадь" и что с этим все же что-то нужно делать.

Ранее по инициативе Михаила Амосова его коллеги-депутаты поставили свои подписи под обращением к губернатору Александру Беглову, в котором его просят не допустить строительства ТРЦ. По мнению депутатов, это принесет одни минусы: им дорого здание вестибюля, а также они против усложнения транспортной обстановки в районе.

В интернете против нового торгового центра протестуют также студенты близлежащего Политеха, опубликовавшие петицию. Заказчиком ТЦ выступает ООО "Триумф", а проект разработывало ООО "Архитектурная мастерская Рейнберга и Шарова".

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