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20:54

Градсовет отклонил проект торгового центра над станцией "Политехническая"

фото ЗакС политика Градсовет отклонил проект торгового центра над станцией "Политехническая"

Градостроительный совет не одобрил проект пятиэтажного торгового центра, который планировали возвести над станцией метро "Политехническая" и который  вызвал волну общественного недовольства и протеста. Заседание, протокол которого появился в открытом доступе. состоялось еще 19 мая. "Против" проекта проголосовало 12 человек, "за" - 11. При этом главный архитектор Петербурга Владимир Григорьев считает, что здание станции "не держит площадь" и что с этим все же что-то нужно делать.

Ранее по инициативе Михаила Амосова его коллеги-депутаты поставили свои подписи под обращением к губернатору Александру Беглову, в котором его просят не допустить строительства ТРЦ. По мнению депутатов, это принесет одни минусы: им дорого здание вестибюля, а также они против усложнения транспортной обстановки в районе.

В интернете против нового торгового центра протестуют также студенты близлежащего Политеха, опубликовавшие петицию. Заказчиком ТЦ выступает ООО "Триумф", а проект разработывало ООО "Архитектурная мастерская Рейнберга и Шарова".


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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