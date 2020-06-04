Возле памятника политзэкам появилась надпись, дополнительно напоминающая о них

На Воскресенской набережной, у памятника жертвам политических репрессий, накануне, 3 июня, появилась меловая надпись: "Сейчас в России больше 300 политзаключённых, но вы предпочитаете видеть только памятник!". Ее засняли авторы Telegram-канала "Агит Россия".

Отметим, что в начале 2020 года вынесли приговор фигурантам дела запрещенной в России и признанной террористической организации "Сеть", многими названный исключительно политическим. В Москве продолжаются аресты людей, позволивших себе разрешенную федеральным законодательством форму одиночного пикета. Продолжают сидеть в колонии также фигуранты "московского дела", осужденные за выход на несанкционированные митинги прошлым летом в поддержку не допущенных до выборов кандидатов в в депутаты.

В предыдущие годы вокруг памятника, созданного Михаилом Шемякиным и "смотрящего" на уже переехавшую де-факто на окраину тюрьму "Кресты", уже наблюдалась протестная активность. Например, около монумента поддерживали людей, лишившихся свободы из-за митинга 6 мая 2012 мая на Болотной площади в Москве.