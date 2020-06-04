Электронным способом за новую Конституцию хотят голосовать уже пять регионов

Заявки на право дистанционно голосовать по поправкам в Конституцию подали пять регионов, пишет "Интерфакс". В их число вошли Москва, Петербург, Карелия, Нижегородская область и Красноярский край.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова утверждала, что таким образом смогут проголосовать граждане на территории максимум трех субъектов Федерации. Вопрос должен окончательно решиться сегодня, 4 июня.

Напомним, что, несмотря на тысячи заболевающих коронавирусом ежедневно, президент Владимир Путин решил проводить всенародное голосование за поправки, главная из которых дает ему возможность сидеть на своем месте до 2036 года. Срочность этого прецедентного мероприятия, не являющегося ни выборами, ни референдумом, пока ничем официально не объясняется: полномочия Путина истекают только в 2024 году. Биллборды на петербургских улицах повсеместно агитируют голосовать за поправки, и ни один из них не транслирует противоположной точки зрения.