18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

9:19

Электронным способом за новую Конституцию хотят голосовать уже пять регионов

фото ЗакС политика Электронным способом за новую Конституцию хотят голосовать уже пять регионов

Заявки на право дистанционно голосовать по поправкам в Конституцию подали пять регионов, пишет "Интерфакс". В их число вошли Москва, Петербург, Карелия, Нижегородская область и Красноярский край.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова утверждала, что таким образом смогут проголосовать граждане на территории максимум трех субъектов Федерации. Вопрос должен окончательно решиться сегодня, 4 июня.

Напомним, что, несмотря на тысячи заболевающих коронавирусом ежедневно, президент Владимир Путин решил проводить всенародное голосование за поправки, главная из которых дает ему возможность сидеть на своем месте до 2036 года. Срочность этого прецедентного мероприятия, не являющегося ни выборами, ни референдумом, пока ничем официально не объясняется: полномочия Путина истекают только в 2024 году. Биллборды на петербургских улицах повсеместно агитируют голосовать за поправки, и ни один из них не транслирует противоположной точки зрения.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

3 июня, 19:54 Ройзман: Только картинка массовой явки легитимизирует "конституционное" голосование

3 июня, 12:27 Артемий Лебедев призвал не идти на голосование по Конституции после того, как снялся в ролике в поддержку поправок

3 июня, 10:15 ЦИК объяснил, почему за поправки в Конституцию невозможно агитировать

2 июня, 18:36 Радзиховский: Поправки в Конституцию - патологическое по трусости вранье

2 июня, 17:43 Член ЦИК рассказал о недостатках дистанционного электронного голосования

2 июня, 16:46 ЦИК утвердил порядок проведения электронного голосования

2 июня, 16:32 Протоиерей Смирнов ждет от новой Конституции защиты людей с момента их зачатия

2 июня, 13:51 Политолог Рогов назвал причину, по которой "конституционный" плебисцит понадобился 1 июля

2 июня, 13:16 Памфилова рассказала подробности о нормах проведения голосования по поправкам

2 июня, 11:26 Шлосберг увидел символизм в дате назначения "конституционного" голосования


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
9:45 Возле памятника политзэкам появилась надпись, дополнительно напоминающая о них

9:19 Электронным способом за новую Конституцию хотят голосовать уже пять регионов

3 июня, 20:54 Градсовет отклонил проект торгового центра над станцией "Политехническая"

3 июня, 20:18 Лисовец считает, что Петербург вышел на плато по коронавирусу

3 июня, 20:15 Старые претензии Мариинского дворца

3 июня, 19:54 Ройзман: Только картинка массовой явки легитимизирует "конституционное" голосование

3 июня, 19:45 Главу петербургского "Альянса учителей" Кена отпустили с подпиской о невыезде

3 июня, 19:44 Горсуд отменил только одно правило ГИКа о выдаче видеозаписей с избирательных участков

3 июня, 19:26 Лукашенко отправил в отставку все свое правительство

3 июня, 19:15 С 5 июня петербургские храмы станут открытыми для прихожан

3 июня, 18:41 Участник московского пикета в поддержку журналиста Азара получил 15 суток ареста

3 июня, 18:39 ЗакС Петербурга выделил более 700 тысяч рублей на канцелярские товары

3 июня, 18:23 В Вологодской области готовы ко второму этапу снятия "антивирусных" ограничений

3 июня, 17:47 Ржаненков обнаружил у себя коронавирус

3 июня, 17:19 Удальцова оштрафовали на 4 тысячи рублей за нарушение режима самоизоляции

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru