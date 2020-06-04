В России выявили чуть менее 9 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом

За минувшие сутки в России официально зарегистрировали 8831 новых случаев заражения жителей инфекцией COVID-19, о чем сообщается на государственном ресурсе стопкоронавирус.рф. Это на 295 человек больше, чем цифра, установленная накануне.

Лидеры среди субъектов РФ остаются прежними: за Москвой (+1841) следует Подмосковье (+736), а третьим продолжает быть Петербург (+380).

По стране за сутки выздоровело 8666 человека с коронавирусом. К общей картине добавилось 169 новых летальных исходов.

Всего по состоянию на 4 июня коронавирусная инфекция нового типа коснулась 441108 граждан (Россия по этому показателю продолжает входить в первую тройку стран мира). К смерти вирус с момента своего проникновения в Россию привел 5384 граждан.