Собянин допускает продление масочного режима до 2021 года

Мэр Москвы Сергей Собянин дал понять общественности, что при неблагоприятном развитии событий, связанных с коронавирусом, в его городе возможно продление ограничительных мер вплоть до следующего года.

"Сколько нам ходить в масках — во многом будет зависеть от сроков появления массовой вакцины. По разным оценкам, от октября до февраля следующего года. Хочется верить, что в октябре мы получим первые большие партии вакцины", - высказался он в интервью ТАСС.

По словам Собянина, он нормально относится даже к жесткой критике и продолжает считать, что отвечает за жизнь каждого москвича. По его данным, Москва с ее жителями находится применительно к "коронавирусным" запретам в первой трети самых дисциплинированных городов мира.

С начала пандемии в столице зафиксировали свыше 187 тысяч случаев инфицирования граждан коронавирусом.