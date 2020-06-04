Новые ТИК в Петербурге не будут организовывать голосование по поправкам

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 4 июня решила не включать в работу по подготовке и проведению голосования по поправкам новые территориальные избиркомы. Член ГИК Олег Зацепа отметил, что законодательством о выборах голосование не регулируется. Однако, с учетом самого документа о поправках и разъяснений Центральной избирательной комиссий, к работе подключаются ТИК, которые существовали на момент назначения голосования, сообщил член Горизбиркома. Он уточнил, что внесение поправок назначено 17 марта - оно не отменялось, просто был устроен перерыв. Значит и голосование будут проводить только существовавшие на эту дату 30 ТИК, заявил Зацепа.

- Что касается принятия заявлений о голосовании по откреплению, что касается передачи бюллетеней, что касается последующего приема протоколов и так далее, то есть тех действий, которые установлены порядком, их должны совершать комиссии с первой по 30, распространяя свои полномочия на ту территорию, которая к ним относилась на 17 марта, - сказал член ГИК.

Его присутствовавшие на заседании коллеги проголосовали единогласно "за" такое решение.

Напомним, ранее Горизбирком решил создать дополнительные 34 территориальные комиссии. Из них 10 уже сформированы 30 апреля. Составы новых ТИК раскритиковали оппозиционеры города и организация "Наблюдатели Петербурга", а также глава ЦИК Элла Памфилова.