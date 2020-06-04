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11:27

Горизбирком возобновил подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию

фото ЗакС политика Горизбирком возобновил подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 4 июня внесла изменения в план закупок при подготовке к голосованию по поправкам в Конституцию. Член Горизбиркома Алла Егорова сообщила, что необходимо дополнить перечень приобретением бумаги для создания списков избирателей, заказать печати плакатов, сводных таблиц и другие услуги.

Горизбирком установил и график работы на период подготовки к голосованию. Сам ГИК будет работать в будние дни с 9:00 до 18:00 часов, сообщила член СПбИК Марина Жданова. Она добавила, что территориальные избирательные комиссии должны трудиться в будние дни с 9:00 до 19:00 часов, а в выходные и праздничные - с 10:00 до 14:00 часов. 

Также ГИК решил не подключать к работе над голосованием новые территориальные комиссии. Участвовать в подготовке и проведении плебисцита могут только те комиссии, которые существовали на момент его объявлений - 17 марта, сообщил член Горизбиркома Олег Зацепа. 

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