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11:32

Шишкина находит несправедливым порядок единовременных выплат пожилым петербуржцам

фото ЗакС политика Шишкина находит несправедливым порядок единовременных выплат пожилым петербуржцам

Лидер петербургских справедливороссов Марина Шишкина считает несправедливым то, как осуществляются выплаты гражданам "65+" по две тысячи рублей. Ей представляется, что Смольный слишком наглядно и неуместно сэкономил в своих расчетах. Получается, рассуждает она, что рожденные чуть позже 30 марта 1955 года, то есть, те, кому исполнилось 65 лет уже во время пандемии, лишены возможности получения денег. Шишкина видит в этом большую несправедливость.

"Создается впечатление, что комитет по социальной политике не мытьем, так катаньем стремится сократить круг получателей выплат петербуржцам старше 65 лет. Эти чиновничьи уловки унижают и без того небогатых получателей и без того мизерных пособий. Это стыдно. Хватит жадничать, отдайте людям то, что им полагается", - считает политик.

Заявив о своей позиции, Марина Шишкина обратилась к губернатору с настоятельной просьбой распространить выплаты на всех, кто достиг 65-летия в период с начала пандемии и до сегодняшнего дня, и - впоследствии - до даты завершения "коронавирусного" режима повышенной готовности.


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