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12:07

В Выборгском районе жалуются на необъяснимую вырубку деревьев

фото ЗакС политика В Выборгском районе жалуются на необъяснимую вырубку деревьев

В Выборгском районе Петербурга, на углу дороги на Каменку и Выборгского шоссе, огородили территорию зеленых насаждений и начали их вырубать, сообщили в паблике "Зеленая коалиция". Характерно, что, согласно сообщению, позиционирующая себя как главная городская служба 004 отказалась реагировать на проблему, тогда как экстренная служба 112 откликнулась.

На месте уничтожения деревьев отсутствует информационный щит.

Ранее похожая конфликтная ситуация, до сих пор не разрешенная, возникла в Пушкине. Во дворах четырех домов начали уничтожать деревья целыми десятками, несмотря на то, что представленный муниципальным депутатом документ говорил о вырубке всего нескольких деревьев. Точно так же информационного щита, из которого было бы хоть что-нибудь понятно, на месте работ не установили.

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