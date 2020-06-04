Макаров 14 минут рассуждал о поправках в Конституцию, не упомянув "поправку Терешковой"

На сайте Законодательного собрания Петербурга появился ролик, в котором председатель ЗакСа Вячеслав Макаров на протяжении 13 минут 58 секунд комментирует принятые изменения Конституции и предстоящее всенародное голосование. Об обнулении президентских сроков Владимира Путина, предусмотренном поправкой депутата Госдумы Валентины Терешковой, председатель парламента не сказал ни слова.

Основную часть видео Макаров говорит о социальных поправках в Конституцию. Он относит к ним установление минимального размера заработной на уровне прожиточного минимума населения, положения о ежегодной индексации пенсий, социальных выплат и пособий и о качественной и доступной медицине.

Также председатель парламента рассуждает об исторической правде, человеческой совести, уникальном генетическом коде, традиционных ценностях и Боге. В конце ролика он обещает, что проголосует за поправки.

"Я для себя уже все решил. Я буду голосовать за единство народа и незыблемый суверенитет России. Второе - за социальную справедливость. Третье - за ответственность власти всех уровней. Четвертое - за укрепление традиционных - я подчеркиваю, традиционных - ценностей нашего народа. Пятое - за развитие культуры, языка не только внутри страны, но и за рубежом", - заявил Макаров.

Напомним, всенародное голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля. Россиянам предстоит ответить на один вопрос: "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?" Среди уже принятых изменений как закрепление социальных гарантий в Основном законе страны, так и ряд консервативных новелл, предложенных президентом Путиным, в том числе поправка о Боге и закрепление понятия брака как союза между мужчиной и женщиной. Поправка Терешковой разрешает действующему главе государства идти на выборы еще два раза. Согласно старой редакции Конституции, он не мог выставлять свою кандидатуру на ближайших президентских выборах.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.