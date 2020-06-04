Суд продлил арест Филинкова и Бояршинова до 11 сентября

Фигурантам петербургского дела "Сети"* Виталий Филинков и Юлий Бояршинов продлили пребывание в СИЗО до 11 сентября. Такое решение принял 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге 4 июня. Видеотрансляцию заседания вела "Медиазона".

Сторона защиты просила избрать подсудимым меру пресечению, не связанную с заключением под стражу. В частности, общественная защитница Филинкова Евгения Кулакова сообщила о том, что ее доверитель не сможет скрыться за границей, так как границы России закрыты из-за коронавируса. Кроме того, она заявила о жалобах Филинкова на состояние здоровья. Ранее стало известно, что у него нашли межпозвоночную грыжу размером более 3,5 см.

Оба подсудимых находятся под стражей уже больше двух лет, с января 2018 года. Их обвиняют в участии в законспирированной организации анархистов "Сеть", которая якобы готовила вооруженные нападения на отделения полиции и органы власти.

Филинков на стадии досудебного расследования и по ходу рассмотрения дела по существу заявлял о том, что был вынужден дать признательные показания под пытками с применением электрического тока.

"Сеть"* - организация, признанная террористической и запрещенная на территории России