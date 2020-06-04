Суд обязал ИКМО "Новоизмайловское" передать мандаты оппозиционерам

Московский районный суд обязал избирательную комиссию муниципального образования "Новоизмайловское" в течение пяти дней принять решение о результатах мунвыборов, по которым мандаты депутатов получают самовыдвиженцы и кандидаты от КПРФ. Об этом ЗАКС.Ру рассказал один из самовыдвиженцев Максим Петров.

Он вместе с другими не прошедшими в совет кандидатами ранее оспорил итоги выборов, но ИКМО изменила только итоговые протоколы, а решение о новых результатах голосования не приняла.

Петров напомнил, что выигрывшие суды кандидаты обратились в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию, которая обязала ИКМО все же принять результаты выборов. Муниципальный избирком указание ГИК не исполнил, уточнил экс-кандидат.

- В результате мы обратились в суд и теперь уже суд обязал ИКМО привести решение в соответствии с новыми результатами. Следует также отметить, что ГИК начал принимать действия в соответствии со злостным нарушением со стороны ИКМО, только после того, как ЦИК обязал ГИК это сделать - на заседании от 20 мая [глава Центральной избирательной комиссии] Элла Памфилова была очень недовольна поведением ГИК в данной истории. Сегодняшний процесс мы выиграли, за что безмерно благодарен нашему юристу из КПРФ Татьяне Дьячковой. Теперь у ИКМО есть пять дней для исполнения решения суда, - рассказал Петров.

Напомним, Памфилова потребовала от Горизбиркома принять необходимые действия по передаче мандатов выигравшим суды кандидатам. ГИК решил расформировать ИКМО "Новоизмайловское" - очередное заседание по делу состоится 5 июня.

По обновленным данным протоколов и сводных таблиц в совет должны были пройти самовыдвиженцы Олег Соловьев, Дмитрий Коль, Андрей Стариков и Максим Петров, а также представители КПРФ Галина Кукарцева и Владимир Локтев. Выйти из мунсовета должны представители "Единой России" Людмила Павлова, Валерий Жилкин, Оксана Морозова и Валентина Калинина вместе с самовыдвиженцами Анной Поцелуевой и Ларисой Бубович.

София Саттарова