18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

13:54

Ради надстройки старинный дом на Васильевском острове "омолодили"

фото ЗакС политика Ради надстройки старинный дом на Васильевском острове "омолодили"

Дореволюционный кирпичный дом № 55 по Малому проспекту Васильевского острова обретет надстройку благодаря тому, что его возраст изменили в документах, сообщает специализированное издание "Канонер". Формально разрешение компании "Маршал" досталось по той причине, что вместо 1890-х годов годом появления приземистого сооружения был указан 1977.

Именно это обстоятельство позволит повысить объект больше чем на метр. В настоящее время работы вовсю ведутся и над домом № 55, и над домом № 57, которые составляют единое стилистическое целое. Целью этих работ официально значится создание "развлекательного центра" в несколько этажей.

До революции одноэтажное продолговатое здание из красного кирпича было частью завода, на котором производили подковы и гвозди.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
15:44 Систему пополнения "Подорожника" в метро восстановили после утреннего сбоя

15:21 YouTube заблокировал ролик за поправки в Конституцию, в котором россиян пугают геями

15:08 Эсеры насчитали больше триллиона рублей государственных долгов перед пенсионерами

14:48 Муниципал: Депутат МО "Ульянка": Пусть лучше наш совет распустят и выберут достойный

14:26 Жители Кронштадта недовольны качеством детских продуктовых наборов

14:18 Вице-губернатор Петербурга Потехина выступит на заседании ЦИК по вопросу электронного голосования

13:54 Ради надстройки старинный дом на Васильевском острове "омолодили"

13:26 Спикер Мосгордумы Шапошников считает "передергиванием" расследование о своем богатстве

12:55 Муниципал: Суд обязал ИКМО "Новоизмайловское" передать мандаты оппозиционерам

12:50 Суд продлил арест Филинкова и Бояршинова до 11 сентября

12:39 Невзоров: До голосования по поправкам коронавирус перевели в разряд "подпольщиков"

12:28 Макаров 14 минут рассуждал о поправках в Конституцию, не упомянув "поправку Терешковой"

12:07 В Выборгском районе жалуются на необъяснимую вырубку деревьев

11:32 Шишкина находит несправедливым порядок единовременных выплат пожилым петербуржцам

11:27 Горизбирком возобновил подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru