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Поправки в Конституцию

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14:18

Вице-губернатор Петербурга Потехина выступит на заседании ЦИК по вопросу электронного голосования

фото ЗакС политика Вице-губернатор Петербурга Потехина выступит на заседании ЦИК по вопросу электронного голосования

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина заявлена как выступающая на заседании Центральной избирательной комиссии 4 июня. Она входит в список спикеров по вопросу организации дистанционного электронного голосования (ДЭГ) по поправкам в Конституцию в субъектах России. 

Помимо Потехиной на заседании слово возьмут руководитель аппарата мэра Москвы Наталья Сергунина, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, первый заместитель губернатора Краснодарского края Сергей Пономаренко и заместитель главы Республики Карелия Владимир Любарский. 

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что электронно-дистанционное голосование по поправкам проведут в двух-трех регионах. Для этого исполнительная власть должна направить заявки в Центризбирком, который и решит, где такой метод голосования использовать. На заседании 2 июня ЦИК предварительно утвердил порядок проведения ДЭГ. Член Центризбиркома Николай Булаев сообщил, что документ доработают в течение двух дней - в это же время субъекты страны могут направить заявки на проведение электронно-дистанционного голосования у себя.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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