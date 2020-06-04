Жители Кронштадта недовольны качеством детских продуктовых наборов

В Кронштадте продовольственные пайки детсадовцам, выдаваемые на руки родителям, заметно отличаются от того, что было обещано, пишут в местном паблике "ВКонтакте".

В частности, вместо консервов из сайры одна семья получила банку с сельдью. Под одной этикеткой также замечены этикетки второй, изначальной.

"И этим кормят наших детей?! Проверьте у себя! <...> А ещё срок годности по ГОСТу не более двух лет... А срок производства на банке 18.04.18", - говорится в сообщении.

Напомним, что из-за распространяющейся инфекции COVID-19 все образовательные учреждения два месяца назад прекратили работу офлайн, а бесплатное питание, полагавшееся учащимся, с тех пор раздают в виде продовольственных наборов, за которыми приходят родители.