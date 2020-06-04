Депутат МО "Ульянка": Пусть лучше наш совет распустят и выберут достойный

Муниципальный депутат МО "Ульянка" от КПРФ Роман Аксенкин, которого руководство местного совета обвиняет в прогулах заседаний, заявил ЗАКС.Ру, что пропускал их исключительно по уважительным причинам, и рассказал о сложных взаимоотношениях внутри муниципалитета.

Он заявил, что не общается с четырьмя депутатами "Единой России", которые не ходят на заседания уже несколько месяцев, и не в курсе причин их отсутствия. Сам Аксенкин уверяет, что готов работать, но встречи назначаются на неудобное для него времени. В частности, одно из заседаний он пропустил из-за того, что был за границей, во время другого вместе со своими коллегами из совета участвовал в заранее анонсированной встрече с управляющей компанией.

Депутат рассказал о непростых отношениях, которые сложились у него и группы его коллег с главой муниципалитета Оксаной Хлебниковой и ее заместителем Павлом Кондрашовым. По его словам, отношения испортились после принятия бюджета в 2019 году. Он уверяет, что местное руководство "захватило" муниципальную газету "Вести Ульянки", отвечает "отписками" на запросы депутатов и занимается "показухой". Проблемы округа, доставшиеся новому созыву в наследство от предыдущего, остаются нерешенными, считает Аксенкин.

Ранее стало известно об иске о роспуске совета "Ульянки", который подала в Кировский районный суд помощница депутата Заксобрания от "Единой России" Сергея Никешина Мария Мартынюк. Она считает, что основанием для роспуска совета и назначения новых выборов служит отсутствие кворума на заседаниях в течение трех месяцев.

Депутат Аксенкин сообщил ЗАКС.Ру, что тоже не против перевыборов:

- Пусть лучше наш совет распустят и выберут достойный. Да, я лично уже не смогу в него переизбраться. Но мне и так работать не дают.

Замглавы "Ульянки" Павел Кондрашов полагает, что в назначении новых выборов заинтересован Никешин, который в сентябре потерял контроль над муниципалитетом и желает вернуть его перед выборами в ЗакС, которые состоятся в 2021 году.

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