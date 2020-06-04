18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

15:08

Эсеры насчитали больше триллиона рублей государственных долгов перед пенсионерами

фото ЗакС политика Эсеры насчитали больше триллиона рублей государственных долгов перед пенсионерами

Эсеры из Государственной думы под предводительством Сергея Миронова разработали законодательную инициативу, по которой следует раздать всем российским пенсионерам долги. Размер этого государственного долга лидер СР Сергей Миронов оценивает в 1,38 трлн рублей, и накопились они, по его мнению, с 2015 года ввиду "экономии на индексации пенсий".

"Самое время выплатить эти деньги, потому что в отличие от безработных и семей с детьми, государство пенсионерам во время эпидемии пока что ничем не помогло. В дальнейшем мы предлагаем проводить ежегодную индексацию для всех российских пенсионеров", - приводятся слова Миронова на его сайте.

Политик уверен, что Минфин сознательно и регулярно занижает размер выплат, не считаясь с показателем инфляции.

"Они экономят буквально на каждом пенсионере, а в итоге только за один за год набегают сотни миллиардов рублей долга. Должны всем! Неработающим пенсионерам размер надбавки урезают, а работающие вообще  ничего не получают", - рассудил депутат Госдумы.

По его мнению, государство удерживает часть денежных запасов вместо того, чтобы в тяжелый период пандемии организовать надбавки особо нуждающимся слоям населения.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
15:44 Систему пополнения "Подорожника" в метро восстановили после утреннего сбоя

15:21 YouTube заблокировал ролик за поправки в Конституцию, в котором россиян пугают геями

15:08 Эсеры насчитали больше триллиона рублей государственных долгов перед пенсионерами

14:48 Муниципал: Депутат МО "Ульянка": Пусть лучше наш совет распустят и выберут достойный

14:26 Жители Кронштадта недовольны качеством детских продуктовых наборов

14:18 Вице-губернатор Петербурга Потехина выступит на заседании ЦИК по вопросу электронного голосования

13:54 Ради надстройки старинный дом на Васильевском острове "омолодили"

13:26 Спикер Мосгордумы Шапошников считает "передергиванием" расследование о своем богатстве

12:55 Муниципал: Суд обязал ИКМО "Новоизмайловское" передать мандаты оппозиционерам

12:50 Суд продлил арест Филинкова и Бояршинова до 11 сентября

12:39 Невзоров: До голосования по поправкам коронавирус перевели в разряд "подпольщиков"

12:28 Макаров 14 минут рассуждал о поправках в Конституцию, не упомянув "поправку Терешковой"

12:07 В Выборгском районе жалуются на необъяснимую вырубку деревьев

11:32 Шишкина находит несправедливым порядок единовременных выплат пожилым петербуржцам

11:27 Горизбирком возобновил подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru