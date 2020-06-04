YouTube заблокировал ролик за поправки в Конституцию, в котором россиян пугают геями

Видеохостинг YouTube заблокировал ролик "Почему поправки к Конституции России — это важно", в котором затрагивалась тема усыновления ребенка гей-парой.

Видео заблокировано с формулировкой "за нарушение правил YouTube в отношении дискриминационных высказываний".

Ролик был создан Федеральным агентством новостей, которое входит в возглавляемую бизнесменом Евгением Пригожиным медиагруппу "Патриот". По сюжету, в альтернативном будущем, где поправки в Конституцию не были приняты, пара геев усыновляет ребенка из детского дома. В ролике речь идет о поправке к 72-й статье Конституции, в которой предлагается закрепить понятие брака как союз мужчины и женщины.

Актер, сыгравший одного из геев, Александр Филимоненко, заявил, что до съемок не знал, что будет представлять из себя ролик. О себе он сказал, что сам будет голосовать против поправок Конституцию, и такое решение он принял после того, как его задержали в парке и оштрафовали за нарушение режима самоизоляции.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Ранее дизайнер Артемий Лебедев, который снялся в ролике RT, заявил, что сам не пойдет на голосование, поскольку он против обнуления президентских сроков Владимира Путина.