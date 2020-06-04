ЦИК окончательно принял порядок проведения электронного голосования

Центральная избирательная комиссия на заседании 4 июня приняла в целом порядок проведения дистанционного электронного голосования. Голосование будет организовано с 25 по 30 июня включительно на сайте 2020og.ru.

Для этого необходимо заранее подать заявление с 5 июня по 14:00 21 июня, а также иметь учетную запись на портале Госуслуги или - для москвичей - на сайте mos.ru. Если человек не проголосует на портале 2020og.ru, то он сможет сделать это уже очно 1 июля.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев сообщил в ЦИКе, что на Госуслугах уже разработано заявление, которое россияне должны подавать для участия в дистанционном электронном голосовании. Сделать подачу заявлений доступной для избирателей власти готовы уже 5 июня, уточнил Шадаев.

Начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы Артем Костырко также сообщил, что портал mos.ru готов принимать заявления с 5 июня.

Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что система идентификации граждан многоступенчатая и очень надежная. Вместе с этим, отметила председатель комиссии, хорошо продумана анонимизация данных.

Памфилова добавила, что в порядок дистанционного электронного голосования все еще могут быть внесены изменения, если эксперты или партии заявят об их необходимости.

На заседании 2 июня ЦИК принял порядок ДЭГ за основу, предоставив желающим время на предложение поправок.

София Саттарова