18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

16:27

Река Кола подтопила дачные участки в Мурманской области

фото ЗакС политика Река Кола подтопила дачные участки в Мурманской области

Уровень реки Колы в Кольском районе Мурманской области продолжает расти и угрождает поселку Кильдинстрой, где проживают дачники, передает "Интерфакс" со ссылкой на замгубернатора региона Юрия Сердечкина.

По словам Сердечкина, уровень воды в Коле на утро 4 июня составлял 392 см, а к вечеру может преодолеть отметку 400 см. "Она [отметка] называется у наших коллег по чрезвычайным ситуациям опасным явлением", - пояснил замгубернатора.

В поселке Кильдинстрой проживает 2 тысячи человек, там, по данным регионального МЧС, оказались подтоплены 30 домов и 50 участков. Сердечкин сообщил, что вскоре будет организован пункт временного размещения. Сейчас из поселков вывозят девять семей, их разместят в гостинице, обеспечат питанием, а дома возьмут под охрану, чтобы избежать мародерства.

Ранее из-за паводка рухнул железнодорожный мост через Колу: одна из опор не выдержала после того, как ее подмыло из-за поднявшегося уровня воды. Перед этим власти Мурманской области собирались восстановить мост всего за 2-3 недели, теперь планируется, что мост откроют к октябрю.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
18:55 Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой

18:32 Вице-губернатор Потехина: Не было необходимости заставлять бюджетников регистрироваться на Госуслугах

18:31 В Пскове завели дело о фейках после заявлений чиновников о количестве аппаратов ИВЛ в регионе

17:59 СК завел дела о массовых беспорядках и фейках на левого блогера Николая Платошкина

17:47 ЦИК отказал Петербургу в электронном голосовании из-за недоверия к Горизбиркому

17:36 Электронное голосование по Конституции проведут только в Москве и Нижегородской области

17:20 Беглов отчитался о начале выплат сотрудникам соцучреждений

16:52 Северодвинск закроют на карантин из-за вспышки коронавируса

16:27 Река Кола подтопила дачные участки в Мурманской области

16:08 ЦИК окончательно принял порядок проведения электронного голосования

15:44 Систему пополнения "Подорожника" в метро восстановили после утреннего сбоя

15:21 YouTube заблокировал ролик за поправки в Конституцию, в котором россиян пугают геями

15:08 Эсеры насчитали больше триллиона рублей государственных долгов перед пенсионерами

14:48 Муниципал: Депутат МО "Ульянка": Пусть лучше наш совет распустят и выберут достойный

14:26 Жители Кронштадта недовольны качеством детских продуктовых наборов

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru