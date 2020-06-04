Беглов отчитался о начале выплат сотрудникам соцучреждений

Губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании рабочей группы совета по борьбе с распространение коронавируса в России объявил о начале выплат сотрудникам социальных учреждений, сообщили в Смольном.

По словам Беглова, выплаты начали выдавать с конца мая, и сейчас выплачено уже около 44 млн рублей. Всего на эти выплаты из резервного фонда федерального правительства Петербургу выделили более 154 млн рублей.

На 4 июня в Петербурге известно о 17 444 тысячах случаях заражения коронавирусом. В городе начат первый этап ослабления ограничений. Рекомендовано носить маски на улице, обязательно – в магазине и транспорте, режим самоизоляции для пожилых горожан старше 65 лет носит рекомендательный характер, действие льготных и бесплатных проездных восстановлено.

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