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17:36

Электронное голосование по Конституции проведут только в Москве и Нижегородской области

фото ЗакС политика Электронное голосование по Конституции проведут только в Москве и Нижегородской области

Центральная избирательная комиссия на заседании 4 июня приняла решение об использовании дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве и Нижегородской области. Одного голоса не хватило Республики Карелии для проведения ДЭГ. За Петербург проголосовало только двое членов ЦИК. 

Глава Центризбиркома Элла Памфилова и ее заместитель Николай Булаев отметили, что Центральная комиссия при выборе субъектов для ДЭГ руководствуется не эмоциями, а здравым смыслом. На заседании члены ЦИК заслушали представителей исполнительной власти пяти регионов, которые желают использовать электронно-дистанционное голосование. Среди них: Москва, Петербург, Нижегородская область, Красноярский край и Республика Карелия. 

От властей столицы выступала руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина. Она напомнила, что ранее в Москве уже проходило дистанционное электронное голосование и вполне успешно. По словам Сергуниной, у столицы есть все необходимое для проведения ДЭГ.

Памфилова отметила, что Москва действительно находится на передовой: без столичного опыта не было бы и возможности расширить электронно-дистанционное голосование на другие регионы.

При этом Центризбирком решил выразить благодарность другим регионам, которые подавали заявки на ДЭГ. Им в будущем будет предложено принять участие в других экспериментах, уточнила Памфилова.

София Саттарова

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