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18:32

Вице-губернатор Потехина: Не было необходимости заставлять бюджетников регистрироваться на Госуслугах

фото ЗакС политика Вице-губернатор Потехина: Не было необходимости заставлять бюджетников регистрироваться на Госуслугах

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина на заседании Центральной избирательной комиссии 4 июня в режиме видеоконференции сообщила, что властям нет необходимости агитировать бюджетников регистрироваться на портале Госуслуги. Так Потехина ответила на просьбу главы ЦИК Эллы Памфиловой прокомментировать публикации в СМИ о том, что некоторых петербуржцев заставляют регистрироваться на Госуслугах в рамках подготовки к электронному голосованию.

По словам вице-губернатора Петербурга, доказывать что-то нет необходимости.

- Очень трудно доказывать, что ты не верблюд. Мы даже не получили еще вашего одобрения, а, видите, пресса уже пишет, что мы всех построили, - заявила Потехина.

Она добавила, что, по ее данным, сейчас почти 70% бюджетников уже имеют личные кабинеты в Госуслугах. 

Потехина в выступлении на заседании ЦИК рассказывала о причинах, по которым в городе необходимо использовать дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию. В частности, она отметила сложную эпидемиологическую обстановку в городе на Неве. Центризбирком отказал Петербургу в возможности провести электронное голосование из-за недоверия к избирательной комиссии города. 

София Саттарова


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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