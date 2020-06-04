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18:31

В Пскове завели дело о фейках после заявлений чиновников о количестве аппаратов ИВЛ в регионе

фото ЗакС политика В Пскове завели дело о фейках после заявлений чиновников о количестве аппаратов ИВЛ в регионе

Управление МВД по Псковской области возбудило административное дело после заявлений местных чиновников, говоривших о разном количестве аппаратов ИВЛ в регионе, передает "МБХ медиа" со ссылкой на активиста Николая Кузьмина.

В ответе ведомства Кузьмину говорится, что дело возбуждено по ч. 9 ст. 13.15 КоАП (распространение недостоверной информации в СМИ). В отношении кого оно возбуждено, не уточняется.

Кузьмин в своем заявлении в полицию отмечал, что, по заявлениям чиновников, за неделю количество аппаратов ИВЛ в Псковской области уменьшилось с 190 до 147 штук. Он обращал внимание, что сначала 17 марта вице-губернатор Вера Емельянова заявила о наличии 190 аппаратов ИВЛ, 21 мая глава области Михаил Ведерников сообщал, что подготовлены к работе 166 аппаратов. При этом 3 апреля глава комитета по здравоохранению Марина Гаращенко упомянула, что в регионе есть 147 аппаратов ИВЛ.

На самого Кузьмина ранее завели дело по той же статье. Поводом стали его высказывания об аппаратах ИВЛ по состоянию на 16 марта. Также дело завели на журналистку Людмилу Савицкую, которая привела цитату Кузьмина в своей статье.

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