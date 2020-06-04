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18:55

Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой

фото ЗакС политика Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой

Кунцевский суд Москвы установил административный надзор в отношении Варвары Карауловой, которую осудили за попытку примкнуть к рядам "Исламского государства" (признано террористической организацией и запрещено в РФ), передает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.

По словам Бадамшина, суд удовлетворил административный иск ОМВД по Кунцевскому району. Теперь до 27 апреля 2029 года Карауловой запрещено быть вне дома с 22:00 до 06:00, если это не связано с работой, также она обязана являться в территориальный отдел для регистрации два раза в месяц.

Караулову приговорили в 2016 году к 4,5 годам колонии за попытку примкнуть к боевикам "ИГ". Ее задержали в 2015 году на границе Турции и Сирии, куда она попыталась сбежать в тайне от родителей. В апреле 2019 года девушку освободили по УДО.

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