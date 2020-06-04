Член ГИК Краснянский: Центризбирком ругает нас по привычке

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Дмитрий Краснянский считает, что в городе все же стоило провести дистанционное электронное голосование (ДЭГ). В разговоре с ЗАКС.Ру он отметил, что в Петербурге около 2 млн горожан зарегистрированы на Госуслугах.

- Плохо, конечно [что ДЭГ не будет]. У нас примерно два миллиона человек зарегистрировано на Госуслугах, и в условиях непростой эпидемиологической ситуации они могли бы проголосовать из дома. Но как ЦИК пояснил, вопрос здесь в том, что технические возможности у них просто не позволяют пропустить больше двух регионов, - заявил Краснянский.

Он добавил, что, по его мнению, Центральная избирательная комиссия критикует Горизбирком по привычке. На самом деле к дистанционному электронному голосованию ГИК не имел бы никакого отношения, уточнил член СПбИК:

- Это дистанционное электронное голосование, если будет организовано, то мы бы к нему вообще никакого отношения не имели. Это [организует] ТИК, который формируется непосредственно ЦИКом. То есть специальная территориальная комиссия, формируемая ЦИКом. Тогда я тоже мог бы сказать, что не доверяю Костроме, потому что в Вологде якобы плохая комиссия. Да ради бога, пожалуйста. Это уже по привычке, мне кажется. ЦИК привык нас поливать негативной информацией, вот полил в очередной раз. Ну что поделать?

Напомним, ранее Центризбирком отказал Петербургу в проведении электронно-дистанционного голосования. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что у города хорошая техническая база, но есть вопросы к избирательной комиссии.

София Саттарова