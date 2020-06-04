18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

19:28

Собянин допустил снятие большинства ограничений в Москве к июлю

фото ЗакС политика Собянин допустил снятие большинства ограничений в Москве к июлю

К июлю в Москве можно будет снять максимум ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса, график снятия будет готов к 8 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

"График уже можно составить на июнь месяц до 1 июля, то есть поэтапно до июля максимум ограничений, которые существуют сегодня в городе, можно будет снять", — сказал Собянин, добавив, что все будет зависеть от ситуации в столице и темпов распространения вируса. По его мнению, есть шанс выдержать этот график, судя по тому, как ответственно подходят москвичи к выполнению требований, и тогда можно "шаг за шагом снимать все ограничения и возвращаться к нормальной жизни".

Режим самоизоляции в Москве действует с марта, схожие режимы введены и в других регионах. Сейчас в столице постепенно ослабляют ограничения: работают МФЦ, открылись магазины, москвичам разрешили прогулки.

На Москву приходится большинство случаев заражения коронавируса: 189 214 на 4 июня.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
20:55 Беглов вошел в тройку самых упоминаемых в СМИ губернаторов России в мае

20:38 Политолог Еремеев: Центризбирком перестраховывается

20:21 Чиновника Минпромторга и еще трех человек задержали по делу о взяточничестве

20:20 Член Горизбиркома Зацепа считает, что Петербург был готов к электронному голосованию

19:52 Экс-сотруднику ЮКОСа Пичугину в третий раз отказали в помиловании

19:28 Собянин допустил снятие большинства ограничений в Москве к июлю

19:23 Член ГИК Краснянский: Центризбирком ругает нас по привычке

18:55 Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой

18:32 Вице-губернатор Потехина: Не было необходимости заставлять бюджетников регистрироваться на Госуслугах

18:31 В Пскове завели дело о фейках после заявлений чиновников о количестве аппаратов ИВЛ в регионе

17:59 СК завел дела о массовых беспорядках и фейках на левого блогера Николая Платошкина

17:47 ЦИК отказал Петербургу в электронном голосовании из-за недоверия к Горизбиркому

17:36 Электронное голосование по Конституции проведут только в Москве и Нижегородской области

17:20 Беглов отчитался о начале выплат сотрудникам соцучреждений

16:52 Северодвинск закроют на карантин из-за вспышки коронавируса

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru