Беглов вошел в тройку самых упоминаемых в СМИ губернаторов России в мае

Губернатор Петербурга Александр Беглов вошел в тройку медиарейтинга губернаторов и возглавил медиарейтинг среди глав регионов СЗФО, сообщает "Медиалогия".

Первую строчку рейтинга среди всех глав регионов России возглавил Сергей Собянин: его в мае СМИ упомянули 82 990 раз. На втором месте – губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, его упомянули 35 172 раза. Беглов расположился на третьей строчке с 17 828 упоминаниями. В топ-5 рейтинга также вошли глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

С тем же количеством упоминаний в СМИ Беглов уверенно возглавил медиарейтинг глав регионов СЗФО. На втором месте – губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, на третью строчку вырвался губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, перескочив через четыре строчки.

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