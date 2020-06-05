"Ромир": Часть россиян не смогут вернуться к "докоронавирусным" тратам на продукты

Практически 17% опрошенных социологами исследовательского центра "Ромир" россиян заявили о том, что не смогут позволить себе тратить столько же денег на еду и продукты, как до пандемии коронавирусной инфекции, другие 19% говорят то же самое о покупке одежды, 36% - о путешествиях. Результатами изыскания делится "Коммерсант".

Примечательно, но 35% респондентов известили о возможности вернуться к прежним тратам в течение нескольких недель после снятия всех ограничений, 32% уверены, что на восстановление финансового благополучия им понадобится несколько месяцев, 16% назвали отметку в полгода.

Согласно опросу, 22% россиян отчитались о готовности возобновить траты на одежду в течение нескольких недель после отмены ограничительных мер, 36% - через несколько месяцев, 23% - через год.

Потратиться на поход в ресторан или кафе сразу же будут готовы лишь 15% опрошенных, начать путешествовать - 11%. 33% уверены, что уже никогда не смогут вкладывать в общепит столько же денег, как до пандемии.