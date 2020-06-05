В РФ зафиксировано свыше 8,7 тысяч заражения COVID-19: 378 - в Петербурге

По состоянию на утро, 5 июня, на территории России зафиксировано 8726 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах, уведомляет оперативный штаб. Так, на сегодняшний день общее количество заболевших составляет 449 834 человека.

Указывается, что среди новых случаев лишь у 37% имеются выраженные признаки болезни.

За сутки скончались 144 гражданина, всего с начала эпидемии умерли 5528 человек. В то же время излечились еще 8057 пациентов, а общее количество переболевших достигло отметки 212 680.

В Петербурге зафиксировано ещё 378 зараженных COVID-19 граждан, всего инфицированы 17 822 человека. Погибли ещё 27 горожан, всего скончался 291 заразившийся. В то же время выздоровел ещё 381 местный житель (всего - 7076).

В соседнем регионе, Ленинградской области, COVID-19 вновь нашли у 52 человек (всего - 3086), 182 вылечились (всего - 2011), двое погибли (всего - 17).