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Поправки в Конституцию

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11:16

СМИ: В Кремле предлагают считать поправки в Конституцию "праздником победы над эпидемией"

фото ЗакС политика СМИ: В Кремле предлагают считать поправки в Конституцию "праздником победы над эпидемией"

Кремлевские политтехнологи подготовили рекомендации властям о том, как информировать россиян о голосовании по поправкам в Конституцию, пишет "МБХ медиа" со ссылкой на методичку, полученную от источника в администрации президента.

"Голосование теперь — это не просто грандиозное историческое событие, это символ возвращения к нормальной жизни, перезапуска и нового старта общественной жизни, признак того, что мы все мы всей страной вышли из карантина и движемся дальше. Это праздник победы над эпидемией, в котором должен принять участие каждый", — цитирует издание фрагмент документа.

По версии рекомендаций, поправки в Конституцию "опередили свое время", в свете того, что "глобальная пандемия изменила весь мир, ничто больше не будет по-прежнему". Авторы методички также предлагают сравнить "победу над вирусом" с победами прошлых лет.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Ранее дизайнер Артемий Лебедев, который снялся в агитационном ролике RTзаявил, что сам не пойдет на голосование, поскольку он против обнуления президентских сроков Владимира Путина.

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