Экс-начальника УФСИН Коми оправдали по делу о хищении железобетонных плит

Верховный суд Коми оправдал бывшего начальника регионального управления ФСИН Александра Протопопова по делу о растрате, передает РИА "Новости".

Протопопов был осужден на 7 лет по делу о взятках в 2017 году, а в конце 2019 года Усть-Вымский районный суд добавил ему 2,5 года лишения свободы, признав его виновным в растрате с ущербом в 12 млн рублей при демонтаже железобетонных плит колонии-поселения. По этому же делу осуждены заместитель Протопопова и местный предприниматель.

Верховный суд апелляционным определением отменил приговор районного суда, производство по делу о растрате прекращено. За Протопоповым признали право на реабилитацию.