Смольный перенес транспортную реформу на осень 2021 года

Петербургские власти решили перенести срок старта городской транспортной реформы на ноябрь грядущего года, известил глава комитета по транспорту Кирилл Поляков.

Этой осенью будут объявлены конкурсы на маршруты для перевозчиков.

"Хотим к ноябрю уже заключить контракты, чтобы у компаний была возможность уже в этом году начать закупать подвижной состав", - приводит слова Полякова "Интерфакс".

Договоры с победителями заключат на 6 лет, а к 1 ноября 2021 года они должны будут полностью обновить весь городской подвижной состав.

Ранее о том, что реформа откладывается как минимум до конца лета, объявил вице-губернатор Максим Соколов.

По контрактам город получит 200 автобусов, 142 троллейбуса и 56 вагонов метро.

Транспортная реформа подразумевала упразднение маршруток в Петербурге в нынешнем виде, сокращение доли наземных социальных маршрутов, замену кондукторов на контролеров. Также Смольный намеревался заключить новые контракты с перевозчиками по итогам конкурсов, в первый год на это планировалось выделить 11 млрд рублей.

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