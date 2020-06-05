Задержан охранник, выстреливший в голову студенту СПбГУ на Невском проспекте

В Петербурге задержан охранник Заур Каримов, которого подозревают в покушении на убийство студента СПбГУ, сообщили в петербургском управлении Следственного комитета. Дело возбуждено по ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ.

По версии следствия, Каримов 4 июня поссорился с 24-летним молодым человеком и выстрелил ему в голову из травматического оружия на Невском проспекте. Очевидцы сообщали о случившимся у дома 137 в группе "ДТП и ЧП" во "ВКонтакте". Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. Сообщалось, что молодой человек собирался забрать свои деньги из конторы, которой заплатил за оформление нужных для трудоустройства на работу документов.

"Интерфакс" со ссылкой на источник уточняет, что речь идет об ООО "Ресурс", и она обещает клиента оформление "серых" медкнижек. Сообщается, что пострадавший – первокурсник магистратуры СПбГУ Владислав Голиков. В отношении фирмы, по словам источника, возбуждено еще одно дело. Управление МВД по Петербургу сообщало, что в конце мая 11 человек пожаловались на компанию, которая не выполняла обязательства по оформлению "серых" медкнижек, ущерб оценивался в 30 тысяч рублей.