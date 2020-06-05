Комздрав заверил, что в Петербурге отрицательные тесты на COVID-19 выдают в течение двух дней

Петербургские лаборатории, проводящие тестирование на коронавирус, оповещают клиентов об отрицательном анализе в течение двух дней, известили в городском комитете по здравоохранению. Задержки при положительных результатах объяснили тем, что их повторно перепроверяют в Роспотребнадзоре.

"Выдача результатов тестов в городских лабораториях, работающих с возбудителями инфекционных заболеваний человека III-IV группы патогенности, осуществляется без задержек (1-2 дня) с использованием лабораторной информационной системы (ЛИС), с которой данные лаборатории работают много лет", - отчитались в комздраве.

Положительные COVID-тесты направляются в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге". Задержки с ответами никак не связаны с отсутствием в лабораториях необходимых реагентов, пояснили в комитете.

"Всем лабораториям медицинских организаций, находящимся в ведении комитета по здравоохранению и администраций районов Санкт-Петербурга, выделено финансирование из бюджета на приобретение необходимых тест-систем в среднем на 14 дней", - приводит "Интерфакс" выдержку из послания ведомства.

Диагностику COVID-19 в городе на Неве проводят 35 организаций: две лаборатории Роспотребнадзора, 18 городских лабораторий, 10 лабораторий на базе федеральных учреждений, а также 5 частных компаний.

Напомни, на сегодняшний день в Петербурге официально известно о 17 822 случаях заражения коронавирусом, скончался 291 человек.