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Муниципал

14:10

Горсуд расформировал ИКМО "Новоизмайловское"

фото ЗакС политика Горсуд расформировал ИКМО "Новоизмайловское"

Горсуд Петербурга удовлетворил иск Горизбиркома о расформировании ИКМО "Новоизмайловское", сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Горизбирком решил обратиться в суд для расформирования муниципального избиркома на заседании 25 мая. Поводом стало то, что ИКМО не привело решения о результатах выборов муниципальных депутатов в соответствие с итоговыми протоколами и таблицами.

Ранее суд обязал ИКМО не учитывать итоги муниципальных выборов на участках №1393 и №1386. Комиссия приняла новые итоговые протоколы и таблицы, но не решение о новых результатах выборов. По ним муниципальный совет должны покинуть представители "Единой России" Людмила Павлова, Валерий Жилкин, Оксана Морозова и Валентина Калинина вместе с самовыдвиженцами Анной Поцелуевой и Ларисой Бубович, а их места занять самовыдвиженцы Андрей Стариков, Максим Петров, Олег Соловьев, Дмитрий Коль и кандидаты от КПРФ Владимир Локтев и Галина Кукарцева. 

Ситуацию раскритиковала глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. ЦИК обязал Горизбирком принять необходимые меры до 25 мая и отчитаться о них до 27 мая

Горизбирком после мунвыборов 2019 года уже обращался в суд для расформирования муниципальных избиркомов. Таким образом были расформированы ИКМО "Сергиевское", "Коломяги" и "Семеновский". Производство по расформированию ИКМО "Екатерингофский" было приостановлено. 

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Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале

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