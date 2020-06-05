18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14:46

Тихонова обратится в суд из-за социальной дискриминации бездомных в период эпидемии

фото ЗакС политика Тихонова обратится в суд из-за социальной дискриминации бездомных в период эпидемии

Петербургский парламентарий Надежда Тихонова решила оспорить в Уставном суде социальную дискриминацию бездомных, обострившуюся, по её мнению, в период эпидемии коронавирусной инфекции, передает "Поребрик.Медиа".

Речь идет о предоставлении лицам без определенного места жительства социальной помощи. Дело в том, что для получения определенных мер поддержки бездомным необходимо иметь при себе документ, который бы подтверждал их последнюю регистрацию в Петербурге. У подавляющего большинства оставшихся без крова граждан таковой нет.

Изначально осветить обозначенную проблему Тихонову попросили в "Ночлежке". Для того, чтобы Уставной суд принял иск, необходимо, чтобы заявление поддержали пять граждан: справедливоросс рассчитывает получить подписи коллег по ЗакСу.

"Ночлежка" уже просила городские власти усилить меры социальной поддержки бездомных на фоне COVID-19, установив, в частности, больше пунктов для обогрева.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
15:54 Еще один депутат Госдумы заразился коронавирусом

15:26 Беглов понаблюдал за тюленями в День эколога

15:02 Поправки в Конституцию: Коронавирус как барьер для оппозиции

14:50 ВОЗ объявила о выходе России на плато по коронавирусу

14:46 Тихонова обратится в суд из-за социальной дискриминации бездомных в период эпидемии

14:10 Муниципал: Горсуд расформировал ИКМО "Новоизмайловское"

14:02 Комздрав заверил, что в Петербурге отрицательные тесты на COVID-19 выдают в течение двух дней

13:58 Мосгорсуд сократил срок ареста Азару с 15 суток до 10

13:41 "Роскосмос" удалил из Twitter старые сообщения Рогозина

13:25 В Псковской области в отделении Пенсионного фонда зафиксирована вспышка COVID-19

12:59 Задержан охранник, выстреливший в голову студенту СПбГУ на Невском проспекте

12:55 Неизвестные прокололи колеса машины бурятского активиста, собиравшегося навестить шамана Габышева

12:30 Роспотребнадзор предостерег "Планетарий №1" от открытия в качестве "храма науки"

12:24 Титов призвал разрешить проведение корпоративов ради спасения шоу-бизнеса

11:56 Экс-начальника УФСИН Коми оправдали по делу о хищении железобетонных плит

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru