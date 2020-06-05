Поправки в Конституцию: Коронавирус как барьер для оппозиции

Что делать несогласным с "обнулением" президентских сроков Владимира Путина? Бойкотировать голосование по поправкам в Конституцию или голосовать "против"? Стоит ли идти на избирательные участки, если риск заражения коронавирусом останется актуальным? ЗАКС.Ру задал эти вопросы нескольким депутатам, подписавшимся под обращением противников конституционной "перезагрузки" путинского правления.

На утро 5 июня под обращением противников поправок в Конституцию к гражданам подписались 293 депутата региональных парламентов и муниципальных советов. Трое из них - анонимно. В обращении россиян просят не молчать, активно выражать свое "несогласие с узурпацией власти". Призывов голосовать "против" или не участвовать во всенародном опросе нет. Подписавшиеся считают, что гораздо важнее найти возможность заявить о своей точке зрения публично.

Юлия Галямина, депутат Совета депутатов Тимирязевского района Москвы:

- Нужно делать то, что человек считает нужным. Главное - сделать это не молча, продемонстрировать свою позицию. Если человек может и хочет голосовать, у него нет опасений за свое здоровье, то, конечно, нужно идти. Но этого мало. Нужно делать любые другие действия, чтобы продемонстрировать свою позицию. Если человек не готов, то тем более нужно демонстрировать свою позицию.

Молча не сходить нельзя, это молчаливое согласие. Можно повесить плакат в своем доме, распространять листовки у себя в подъезде, поставить аватарку в соцсетях, подписать петицию, выйти в пикет, в конце концов. Массу действий можно сделать, чтобы продемонстрировать свое несогласие с "обнулением" президентских сроков. Мы тоже будем креативными и будем придумывать варианты действий.

Лев Шлосберг, депутат Псковского областного Собрания депутатов:

- Все 206 поправок ничего не значат политически, значение имеет только одна поправка – о возможности пожизненного правления. Только ради нее все и делается. Призывать к бойкоту голосования имело бы смысл при существовании порога явки в 50% или любого другого порога. Но порога явки нет вообще. Даже при одном проголосовавшем процедура состоится, а неявка граждан даст легкую возможность фальсификаторам "проголосовать" за множество людей.

Люди сейчас очень обозлены. Они видели, что государство практически не поддержало граждан и экономику во время борьбы с коронавирусом. Доходы предприятий и личные доходы людей рухнули. Я уверен, что число противников Путина сейчас больше, чем число его сторонников. Демократической оппозиции нужно использовать эти настроения и мобилизовать людей проголосовать против "обнуления" президентских сроков и тем самым легально, мирно выразить свою позицию. Путина можно остановить этим голосованием, потому что он завел в сам закон о поправке норму о том, что она вступает в силу только после общероссийского голосования. Это капкан, в который Путин попал сам.

Сам я планирую прийти и проголосовать "против". Но у меня есть внутренний гуманитарный барьер, чтобы призывать к этому всех других. Я не могу просить людей идти и голосовать, потому что понимаю: ситуация с коронавирусом очень опасная. Поход на избирательный участок может привести к болезни человека, особенно велик риск для пожилых людей. Посмотрим, что будет к 1 июля. Но если бы голосование состоялось, допустим, в это воскресенье, я бы сказал людям: "Не ходите".

Максим Шевченко, депутат Законодательного собрания Владимирской области:

- Я считаю, что лучше голосовать "против". При этом нужно не, озираясь, тайком поставить галочку, а громко сказать: "Я против этого произвола". А еще заснять как ты голосуешь и выложить это видео в социальных сетях. На спектакль власти нужно устроить альтернативный спектакль. Нет же никакой юридической процедуры, это голосование не имеет никакого юридического смысла. Оно имеет смысл только как акт постулирования воли и представления. По Шопенгауэру. Вот давайте постулируем свою волю и устроим представление.

Бойкотировать - тоже хорошая позиция. Но это очень сложно. Это надо дома сидеть, разъяснять, что ты бойкотируешь. Если ты известный блогер, то это одно, а если нет - совсем другое. Поэтому нужно пойти, сказать "нет" и выложить это в социальных сетях. Превратим закрытое так называемое голосование в открытый протест.

Конечно, если человек боится в этом участвовать [из-за эпидемиологической ситуации], то пусть лучше не идет. Это акт гражданской позиции и акт гражданской воли. Если вы боитесь, зачем же себя насиловать? Никто в вас камень не кинет и никто не осудит. Тем более, что игра с явкой вообще бессмысленна. Какая разница, кто придет, а кто не придет, если нижнего порога явки нет. Может явиться только Путин со своей ротой почетного караула, и голосование будет признано состоявшимся. Проконтролировать явку мы не можем, но можем заявить свое "нет" в социальных сетях. Заявление позиции "нет" гораздо важнее, чем процедура явки или неявки.

Борис Вишневский, депутат Законодательного собрания Петербурга:

- До того, как началась эпидемия, у меня была однозначная позиция - идти и голосовать "против". Я сам, скорее всего, так и поступлю. У граждан есть несколько простых возможностей. Они могут проголосовать "против", могут забрать бюллетень или могут вообще в этом не участвовать, поскольку вся процедура абсолютно незаконна и фальшива со всех сторон.

Но я точно не считаю, что это должно быть поводом для ссоры тех, кто против этих поправок. Протест можно выразить несколькими способами. Если мы сейчас устроим драку на месяц из-за того, какая тактика самая правильная, то ничего хорошего из этого не получится. Важно, что мы все против несменяемости власти, а это по сути главная поправка, остальное - дымовая завеса.

У меня не очень много сомнений по поводу официального результата этого голосования: то, что надо, смогут нарисовать. Но политическим результатом может стать массовое общественное неприятие Путина, его системы и всех этих изменений. Этот результат может быть достигнут разными путями. Не думаю, что сейчас стоит тратить время на попытки выработать какую-то единую тактику.

Максим Резник, депутат Законодательного собрания Петербурга:

- Сам я, скорее всего, пойду и проголосую "против". Но я не уверен, что даже свою маму позову на это голосование.

Про власть-то все понятно, они свои "войска" выведут. Но если власти на людей плевать, это же не значит, что и нам нужно выводить наши, условно, "войска". У меня нет морального права кого-то призывать идти на избирательные участки, но и отговаривать тоже не могу.

Сейчас нужно массово оказывать публичное сопротивление. Я так и сделал, записав свой минутный ролик об этих поправках. Что могут сделать другие граждане? То же, что и я. Хотя, конечно, я понимаю, что не каждый может себе это позволить - меня-то нельзя уволить.

Сергей Кузин, заместитель главы муниципального образования "Гавань" (Петербург):

- Я считаю, что гражданам нужно выбирать самостоятельно. Не надо призывать их идти на участки, но к позиции желающих прийти и проголосовать нужно относиться с пониманием. Я бы предложил тем, кто может проголосовать через сайт госуслуг, воспользоваться этой возможностью.

Рассуждать о важности единой позиции имело бы смысл, если бы это были полноценные выборы, полноценный референдум. А здесь, на мой взгляд, с высокой долей вероятности результаты будут нарисованы. Поэтому, мне кажется, не так важно, бойкотируете вы это голосование или говорите свое "нет", придя на избирательный участок.

Сергей Еремеев

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