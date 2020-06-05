Еще один депутат Госдумы заразился коронавирусом

Депутат Госдумы от "Справедливой России" Дмитрий Ионин заразился коронавирусом, передает "Интерфакс".

По словам депутата, накануне он, 4 июля, обратился к врачам в Екатеринбурге. Ему предварительно поставили диагноз пнемония и назначили тесты. Сейчас Ионин находится в 24-й городской больнице Екатеринбурга, решается вопрос о госпитализации.

Ранее было известно о как минимум шести депутатах Госдумы, заболевших коронавирусной инфекцией. Уже переболели депутаты Леонид Калашников, Дмитрий Новиков (оба – КПРФ), Оксана Пушкина, Светлана Максимова (обе – "Единая Россия"), о заражении сообщал Михаил Кульмин. Также спикер Госдумы Вячеслав Володин упоминал о еще нескольких заболевших депутатах, их имена не назывались.

На 5 июня в Росси известно о 449 тысячах случаях заражения коронавирусом.