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15:54

Еще один депутат Госдумы заразился коронавирусом

фото ЗакС политика Еще один депутат Госдумы заразился коронавирусом

Депутат Госдумы от "Справедливой России" Дмитрий Ионин заразился коронавирусом, передает "Интерфакс".

По словам депутата, накануне он, 4 июля, обратился к врачам в Екатеринбурге. Ему предварительно поставили диагноз пнемония и назначили тесты. Сейчас Ионин находится в 24-й городской больнице Екатеринбурга, решается вопрос о госпитализации.

Ранее было известно о как минимум шести депутатах Госдумы, заболевших коронавирусной инфекцией. Уже переболели депутаты Леонид Калашников, Дмитрий Новиков (оба – КПРФ), Оксана Пушкина, Светлана Максимова (обе – "Единая Россия"), о заражении сообщал Михаил Кульмин. Также спикер Госдумы Вячеслав Володин упоминал о еще нескольких заболевших депутатах, их имена не назывались.

На 5 июня в Росси известно о 449 тысячах случаях заражения коронавирусом.

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