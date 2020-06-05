Якутский суд счел законной госпитализацию шамана Габышева в психдиспансер

Якутский городской суд отклонил иск, оспаривающий госпитализацию шамана Александра Габышева в психдиспансер, сообщает "Правозащита открытки".

Судья отклонила ходатайство о назначении комплексной психолого-почерковедческой экспертизы: онам огла бы определить психическое и психологическое состояние Габышева в момент подписания согласия о госпитализации 12 мая. Также суд отказался вызвать независимого психиатра, который мог бы оценить состояние шамана, и врачей скорой помощи, которые доставили Габышева в диспансер.

Адвокаты просили признать госпитализацию шамана незаконной и немедленно его освободить. Теперь они намерены обжаловать решение вплоть до ЕСПЧ.

Ранее Якутский горсуд удовлетворил иск психдиспансера о принудительной госпитализации Габышева. Шамана задержали 12 мая после того, как его дом взяли штурмом бойцы ОМОН. Перед этим к шаману несколько раз приходили люди, представлявшиеся медработниками, и собирались взять у него биоматериал для теста на коронавирус.

Габышев с лета 2019 года шел пешком в Москву, намереваясь "изгнать Путина". Он собирается провести некий "очищающий" обряд у стен Кремля. В сентябре его задерживали, он находился под подпиской о невыезде по делу по ч. 1 ст. 280 УК РФ (призывы к экстремистской деятельности). Позже он возобновил поход, но в декабре его задержали в Якутии. Свой путь он намеревался продолжить весной.