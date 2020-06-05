С 8 июня по Петербургу начнут курсировать ночные "метробусы"

Начиная с 8 июня в Петербурге в вечернее время после 22:00 запоздавших пассажиров будут развозить по домам ночные автобусы, курсирующие параллельно линиям городской подземки, известили в Смольном.

На линии выйдут уже знакомые горожанам маршруты 1М, 2М, 3М, 4М и 5М. Функционировать рейсы будут вплоть до 01:00 с интервалом движения в 10 минут. После 23:00 интервал может увеличиться до 20 минут.

Всего будет задействовано 146 автобусов, однако предусматриваются и допрезервы.

На данный момент в качестве одной из мер по профилактике распространения COVID-19 работа петербургского метро заканчивается в 22:00. Наземный транспорт перестает ходить в 23:00.

Обычно "ночные" автобусы курсируют с 30 апреля по 15 ноября.