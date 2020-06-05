Главу ИКМО "Шувалово-Озерки" назначили председателем ТИК №35

Санкт-Петербургская избирательная комиссия большинством голосов назначила Надежду Маркову главой недавно образованного территориального избиркома №35. Маркова является председателем ИКМО "Шувалово-Озерки", отметившейся рядом скандалов на муниципальных выборах 2019 года.

Против этой кандидатуры высказалась член Горизбиркома от "Яблока" Ольга Покровская. Она выразила несогласие в целом со включением Надежды Марковой в состав ТИК. Покровская напомнила коллегам, что ИКМО "Шувалово-Озерки" не должным образом исполняло решения Горизбиркома, а пересчет голосов по итогам дня голосования в этой комиссии вызывал сомнения.

"Я думаю, если мы ее оставим в составе, тем более что она предлагается в председатели, то это будет не совсем комплементарно по отношению к нам оценено со стороны общества", - заявила Покровская.

Взамен представительница "Яблока" предлагала выдвинуть в состав кандидата от "Наблюдателей Петербурга". Большинством голосов Надежда Маркова все-таки попала в ТИК.

Позже Покровская повторила свою позицию при обсуждении вопроса о назначении председателя этой комиссии. "Прошу вас подумать еще раз, нужно ли нам такого человека назначать председателем ТИКа", - призвала она коллег.

В защиту Марковой не высказался ни один из членов Горизбиркома, тем не менее, десятью голосами "за" она была назначена главой новой территориальной комиссии в Выборгском районе.