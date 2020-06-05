Суд частично удовлетворил иск главы столичного отделения ЕР Метельского к Навальному

Столичный Симоновский райсуд решил частично удовлетворить иск бывшего депутата Мосгордумы и руководителя московского отделения "Единой России" Андрея Метельского, поданный к Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией.

Судебная инстанция сочла недостоверной изложенную в расследовании ФБК информацию, однако при этом оппозиционер не должен её опровергать.

"Суд постановил, что материалы ФБК порочат меня, мое честное имя и имя моей семьи. Компенсация минимальная - удаление порочащих материалов. Надеюсь, решение суда, такое затянувшееся из-за пандемии, будет исполнено. Если же нет, то я снова воспользуюсь своим гражданским правом и обращусь в суд. Никаких громких деклараций и популизма", - отчитался о ходе дела Метельский на просторах своего Telegram-канала.

С иском о защите чести и достоинства глава столичного отделения ЕР обратился в сентябре 2019 года. Он требовал, чтобы Навальный опровергнул упомянутую о нем информацию, содержащуюся в расследовании, посвященном единороссу.

Добавим, Метельский не попал в текущий состав Мосгордумы после прошедших 8 сентября 2019 года выборов.

В июле того же года ФБК выпустил расследование о принадлежащей экс-депутату МГД и его семье недвижимости. В нем утверждалось, что он владеет сетью австрийских отелей стоимостью 40 млн евро и жильем в Москве, совокупная цена которого достигает почти 6 млрд рублей. По версии ФБК, Метельский оформлял всю недвижимость на мать, сына и друга Петра Ивановского, который работает его советником в Мосгордуме.