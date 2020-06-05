Депутатов Мосгордумы оштрафовали за нарушение самоизоляции из-за акции 9 мая

Комиссия Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы постановила, что депутатов Мосгордумы Павла Тарасова и Олега Шереметьева следует оштрафовать за нарушение режима самоизоляции из-за их участия в акции в честь 75-летия со дня Победы, которую устраивали 9 мая столичные коммунисты.

"Как и ожидалось, [оштрафовали] без каких бы то ни было законных оснований. Причем, уже в самом постановлении говорится о какой-то массовой акции, хотя в материалах дела о массовой акции не сказано. Кроме того, есть признаки подделки документов. Мы получали копии документов в ОВД, после этого туда вносились дополнительные записи", - рассказал Тарасов в беседе с "МБХ медиа".

Парламентарий уверен в политизированности вынесенного в его пользу решения.

Напомним, ранее ОАТИ не стала применять "карательные" санкции к другим участникам акции 9 мая, признав нелегитимными протоколы, составленные в отношении депутата Мосгордумы Николая Зубрилина, муниципального депутата района Останкино Сергея Цукасова, главы муниципального округа Сокол Николая Степанова, а также помощника депутата Госдумы Валерия Рашкина Кирилла Охапкина и еще одного участника мероприятия.