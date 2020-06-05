Во время обсуждения кандидатуры в главы ТИК №50 в Горизбиркоме вспомнили о вычеркнутом из бюллетеней Путине

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 5 июня большинством голосов приняла решение о назначении главой новой ТИК №50 бывшего депутата МО "№54" Виктора Чаплыгина. Кандидатура вызвала бурные споры между членами Горизбиркома, в ходе которых они вспомнили истории с вычеркнутым из бюллетеней Владимиром Путиным, обсудили родственные связи и задались вопросом о роли ФСБ в жизни государства.

Полковника Виктора Чаплыгина выдвинула в состав ТИК №50 партия "Единая Россия". В официальной биографии этого кандидата указано, что в прошлом он являлся заместителем начальника отдела ФСБ в Невском районе, начальником отдела ФСБ в Красногвардейском районе. В 2012 году уволился в звании полковника, а в 2014 году избрался депутатом МО №54 и получил должность заместителя главы совета. В 2019 году переизбраться ему не удалось.

С критикой этой кандидатуры во время заседания в Горизбиркоме выступил представитель Партии роста Алексей Березин. Он заявил, что Чаплыгин не представил данных о реальном опыте работы в избирательной системе, но сообщил, что "осуществлял оперативное сопровождение со стороны ФСБ избирательных кампаний".

"Мне не очень известно об этой роли соответствующей организации. Но те избирательные кампании, которые проходили в Невском районе, где работал данный кандидат, достаточно широко известны в Петербурге и за его пределами, включая выдачу бюллетеней с вычеркнутым президентом в течение нескольких часов", - заявил Березин, добавив, что не считает Чаплыгина достойным должности главы ТИК.

Речь идет о случае в 2004 году, когда несколько избирательных комиссий в Невском районе по ошибке вычеркнули из бюллетеней Владимира Путина вместо снявшегося с гонки Ивана Рыбкина.

Член ГИК Олег Зацепа заверил коллегу, что Чаплыгин в тот период не работал в Невском районе. А председатель Горизбиркома Виктор Миненко спросил Березина: "Я правильно понимаю, что у вас есть сомнения в роли Федеральной службы безопасности для нашего государства?" Алексей Березин ответил, что не сомневается в роли ФСБ, но сомневается в кандидате в председатели ТИК №50.

Затем представитель Партии роста напомнил коллегам, что супругой Чаплыгина является Рахбар Спешилова, которую Горизбирком досрочно лишил должности главы ТИК №5 в 2018 году после заявления депутата Законодательного собрания Игоря Высоцкого о фальсификациях в 2016 году.

О недопустимости рассуждений о родственниках кандидатов в ответ эмоционально высказался Олег Зацепа:

"Я в принципе против такой постановки вопроса. Кто у человека жена, кто у человека сын или, в данном случае, пасынок… Искать детей врагов народа, жен врагов народа… Я вот сейчас не сижу с постановлением о прекращении уголовного дела в отношении председателя ИКМО №15 и не предаюсь рассуждениям о том, насколько далеко падает яблоко от яблони. А мог бы", - заявил Зацепа, намекая на отца Алексея Березина Виктора, который обвинялся в воспрепятствовании осуществлению избирательных прав после жалоб на нарушения на выборах в 2014 году. В 2015 году дело было прекращено.

Оказалось, этой громкой для избирательной ситемы Петербурга истории не слышал глава ГИК Виктор Миненко. "Однофамилец или кто?" - удивленно спросил он. Зацепа и Березин обменялись еще несколькими репликами в споре и тема была закрыта.

Большинством голосов (8 - за, 2 - против, 4 - воздержались) Виктор Чаплыгин был назначен главой ТИК №50.

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