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Поправки в Конституцию

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18:48

Горизбирком начал принимать заявления для надомного голосования по Конституции

фото ЗакС политика Горизбирком начал принимать заявления для надомного голосования по Конституции

Городская избирательная комиссия Петербурга стала принимать заявления граждан, желающих поучаствовать в голосовании по изменению Конституции на дому.

Обращение можно оставить с 5 по 21 июня в МФЦ, районных избиркомах и на сайте "Госуслуги". С 16 по 21 июня заявления будут приниматься также в участковых избиркомах. 

Согласно закону, надомное голосование будет проводиться за 6 дней до официального дня плебисцита. Отмечается, что для желающих будет доступна опция отдать свой голос за или против вносимых корректив в период с 25 по 30 июня.

Общероссийский плебисцит по изменению Основного закона страны состоится 1 июля, соответствующее постановление подписал Владимир Путин.

Ранее ЦИК счел, что Петербург пока не готов участвовать в электронном голосовании. Поясняя решение, глава комисси Элла Памфилова заявила, что ГИК не способен "организовать процесс так, чтобы он вызвал доверие и общественный консенсус".

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