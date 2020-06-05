Горизбирком начал принимать заявления для надомного голосования по Конституции

Городская избирательная комиссия Петербурга стала принимать заявления граждан, желающих поучаствовать в голосовании по изменению Конституции на дому.

Обращение можно оставить с 5 по 21 июня в МФЦ, районных избиркомах и на сайте "Госуслуги". С 16 по 21 июня заявления будут приниматься также в участковых избиркомах.

Согласно закону, надомное голосование будет проводиться за 6 дней до официального дня плебисцита. Отмечается, что для желающих будет доступна опция отдать свой голос за или против вносимых корректив в период с 25 по 30 июня.

Общероссийский плебисцит по изменению Основного закона страны состоится 1 июля, соответствующее постановление подписал Владимир Путин.

Ранее ЦИК счел, что Петербург пока не готов участвовать в электронном голосовании. Поясняя решение, глава комисси Элла Памфилова заявила, что ГИК не способен "организовать процесс так, чтобы он вызвал доверие и общественный консенсус".