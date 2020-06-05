На пикетах в поддержку Азара задержали экс-фигурантов "московского дела" и других активистов

В Москве полицейские задерживают участников пикетов в поддержку спецкорреспондента "Новой газеты" Ильи Азара, сообщает "МБХ медиа".

В числе задержанных оказались бывшие фигуранты "московского дела": Самариддин Раджабов, Владислав Барабанов, Валерий Костенок, Денис Кулинич. Также задержаны журналист Петр Рузавин, "пригласивший" плакатом Азара на свой день рождения, активист Виктор Немытов, активистка Александра Попова, которая не вставала в пикет, но была в маске с надписью "Свобода слова", и Дмитрий Иванов, также не вставший с плакатом.

Еще один задержанный – активист Игорь Сафонов, который вышел на проезжую часть. Хотели задержать за то же самое и корреспондентку Sotavision Анастасию Кашкину, но в итоге ей выписали штраф в 500 рублей и отпустили.

Ранее Мосгорсуд сократил срок ареста Азару с 15 суток до 10: таким образом, 7 июня он выйдет из спецприемника. Журналиста арестовали за то, что он вышел в одиночный пикет в поддержку создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова.